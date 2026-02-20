Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino

Hija de "Chupete" Suazo se convirtió en el nuevo refuerzo de Universidad de Concepción

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La jugadora de 19 años llegó al elenco penquista procedente de la U.

Hija de
Arantza Suazo, hija del histórico exdelantero chileno Humberto "Chupete" Suazo, fue oficializada como nuevo refuerzo de Universidad de Concepción.

La jugadora de 19 años arribó a el "campanil" tras su paso en Universidad de Chile, club en el que se formó.

Además, ya tuvo participación en la selección chilena Sub 20.

"Se une a nosotros para defender los colores del campanil", comunicó el club penquista.

"¡Un orgullo tenerte con nosotros, que sea el inicio de una gran historia juntos!, agregaron.

