Liga femenina: Recoleta no se presentó ante Huachipato por "condiciones indignas" del estadio

La fecha 25 de la Liga Femenina 2026 contó con una insólita situación el sábado recién pasado con la negativa de Deportes Recoleta de enfrentar a Huachipato en el Estadio El Morro de Talcahuano, denunciando malas condiciones en el camarín visitante.

El medio Contragolpe, dedicado al fútbol femenino nacional, dio a conocer las fotografías captadas por el plantel del club capitalino, evidenciando hongos en las paredes, suciedad y baldosas rotas en paredes y asientos del vestuario.

Desde Deportes Recoleta señalaron al mencionado portal que "decidieron no presentarse porque las condiciones del estadio y del campo de juego eran inaceptables e indignas", acusando además la falta de agua caliente en las instalaciones.

Tras la amplia repercusión de la denuncia, Huachipato respondió mediante un comunicado en el que remarcó la realización de "diversos encuentros de fútbol femenino de carácter profesional sin que se hayan registrado mayores inconvenientes, encontrándose hasta la fecha autorizado por la ANFP".

Las 'acereras" agregaron que se tomó contacto con la ANFP tras el reclamo de Recoleta a una hora del horario establecido para el duelo. Desde Quilín señalaron "que el encuentro debía disputarse" pues "las condiciones estaban dadas para el normal desarrollo del encuentro" en El Morro.

A falta del proceso formal en el Tribunal de Disciplina, Deportes Recoleta sufriría la derrota administrativa de 3-0 por abandono y la responsabilidad de los costos logísticos por el encuentro suspendido, junto a la eventual resta de cinco puntos y el riesgo de una multa adicional.