Mara Gómez, primera futbolista trans de Argentina: En esta sociedad todo es motivo de discriminación

Mara Gómez, primera futbolista trans en debutar en la Liga argentina repasó algunos aspectos de su vida personal y de su carrera y se mostró crítica con la forma en que el fútbol masculino aborda el apoyo a la disciplina femenina.

"No vi un paro por el fútbol femenino o que hablen para que la disciplina tenga las mismas condiciones que ellos, me parece que no podemos festejar que el masculino vaya a ver un partido del femenino y hagamos una historia con eso, siendo que cuando hay que visibilizar no se le da tanta importancia", comentó la jugadora en una entrevista con TyC Sports.

"Me gustaría poder compartir espacios. Utilizar las mismas canchas y gimnasios de entrenamiento, porque siempre el de ellos está mucho más equipado y al femenino le toca trabajar con lo que tiene, muchas veces falto de herramientas", añadió.

La actual futbolista de Quilmes, también tuvo palabras sobre la diferencia de sueldos entre hombres y mujeres en su profesión. "El tema salario, si el fútbol femenino pudiera cobrar mejor se podría hacer el sacrificio de renunciar al trabajo para dedicarse plenamente al fútbol profesional. Muchas además de trabajar son mamás y eso hace que lamentablemente no puedan entrenar, jugar y tener competencia activa todos los fines de semana", explicó.

Por último, Gómez se refirió a las referentes del futbol femenino mundial y su aporte en mejorar la igualdad entre la disciplina masculina y femenina. "Por una cuestión de visibilidad y de usar el fútbol como escenario de activismo me gustan mucho Martha Da Silva y Megan Rapinoe. Ellas son las que se me vienen a la cabeza a la hora de nombrar una referente porque son personas que han alzado la voz en momentos muy difíciles a nivel global y usaron las Copas del Mundo para visibilizar las diferencias entre el fútbol femenino y el masculino en cuestiones económicas, estructurales, de espacios y demás", finalizó.

También señaló cómo vive las críticas emanadas en redes sociales: "Haciendo terapia, entendiendo que las redes sociales son una olla donde se caldea constantemente el debate y el cuestionamiento. A mí me toca porque soy una persona trans, pero la sociedad no tiene límites, le pasa a personas de color, con sobrepeso, o incluso a personas con autismo como Ian Moche, que cada dos por tres sale a denunciar todo tipo de violencia por parte de adultos que incluso a veces ejercen en el Estado".

"Por eso pienso que no soy la única, a mí me toca por ser trans, pero en esta sociedad todo es motivo de discriminación, lamentablemente hay que surfear esas situaciones y me tocó estar acompañada por la psicóloga porque estoy constantemente expuesta. Yo en un principio iba a buscar validaciones en los comentarios de las notas sobre mí y era la peor que podía hacer, fui aprendiendo que vivimos en un mundo donde no todos pensamos igual", dijo.