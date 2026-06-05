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Tópicos:
Deportes
| Fútbol
| Futbol femenino
Marcador Virtual: Chile vs. Ecuador
Marcador
Ficha
Liga de Naciones Femenina
Fecha 8
Estadio Nacional, Santiago
05/06/2026, 19:00 horas
Chile
DT:
Luis Mena
-
-
-
Árbitro:
Ecuador
DT:
Eva Espejo
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Francisco Cubillos
... Cargando Contenido
Liga de Naciones Femenina
Fecha 8
Estadio Nacional, Santiago
05/06/2026, 19:00 horas
Chile
DT:
Luis Mena
-
-
-
Árbitro:
Ecuador
DT:
Eva Espejo
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Francisco Cubillos
... Cargando Contenido
Campeonato
Liga de Naciones Femenina
Fecha y hora
05/06/2026, 19:00 horas
Lugar
Estadio Nacional, Santiago
Árbitro
Alineaciones
Chile
Ecuador
No hay información disponible
No hay información disponible
Goles
Chile
Ecuador
Tarjetas Amarillas
Chile
Ecuador
Tarjetas Rojas
Chile
Ecuador
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