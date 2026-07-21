Sismo de intensidad V Mercalli afectó a la zona norte

Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 22:04 horas de este martes en las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá.

El Centro Sismológico Nacional informó que la magnitud del movimiento fue de 4,8 y que su epicentro se localizó 14 kilómetros al sureste de Cuya, con hipocentro de 59 kilómetros de profundidad.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) detalló que el temblor se percibió con una intensidad de V grados Mercalli en Arica, Codpa, Cuya y San Miguel de Azapa, en la Región de Arica.

Con intensidad IV se sintió en Pocon Chile (también perteneciente a la Región de Arica), y en Camiña y Pisagua, pertenecientes a la Región de Tarapacá.

También fue perceptible en Alto Hospicio, Iquique, Huara, Mamiña y Pozo Almonte, con intensidad III Mercalli.

El Servicio Hidrográfico y Oceanofgráfico de la Armada (SHOA) indicó que "las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".