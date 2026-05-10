OL Lyonnes y Christiane Endler conquistaron la Copa de Francia tras vencer a PSG

OL Lyonnes, con la guardameta nacional Christiane Endler como titular, conquistó la Copa de Francia tras vencer por 4-1 a Paris Saint-Germain en la final disputada este domingo en el Stade du Hainaut, de Valenciennes.

El cuadro de "Tiane" se impuso a su exequipo con goles de la haitiana Melchie Dumornay (23'), un doblete de la francesa Vicki Becho (35' y 40') y un postrero tanto de la estadounidense Lindsey Heaps (75'). En tanto, las parisinas solo descontaron mediante la congoleña Merveille Kanjinga (63').

Con este resultado, el elenco dirigido por Jonatan Giráldez volvió a levantar un trofeo que el club no conseguía de 2023 y alcanzó la cifra de diez triunfos consecutivos sobre PSG, adversario al que también superaron en la final de la Copa de la Liga Femenina este 2026.

Ahora, con su undécimo título de Copa de Francia, Endler y su equipo ponen el foco en la semifinal ante Nantes por la Premiere Ligue (Primera División) para luego medirse ante FC Barcelona en la final de la UEFA Champions League el 23 de mayo.