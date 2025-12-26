Resumen 2025: Colo Colo femenino fue imparable y Endler regresó a La Roja

El 2025 en el fútbol femenino nacional tuvo a Colo Colo poniéndose el centenario del club al hombro, pues logró consolidar el tetracampeonato como dominador de inicio a fin, en una campaña de cosecha perfecta.

El Colo Colo imbatible de Silveira y la lucha en Copa Libertadores

Con sus habituales programaciones que van desde las 10:00 de la mañana hasta partidos en la tarde, La Liga Femenina arrancó el 8 de marzo. Las albas de inmediato pusieron su cartel sobre la mesa con un 6-0 sobre Huachipato, como visitante.

En la fase regular Universidad de Chile fue el eterno escolta del equipo dirigido por Tatiele Silveira, mientras Unión Española y Coquimbo Unido destacaron más atrás. El octavo puesto vivió una gran disputa, con Palestino (32 puntos) logrando el último pasaje a play-offs tras superar a Santiago Wanderers (28) y Santiago Morning (28).

Audax Italiano descendió como claro colista, con apenas tres puntos tras las 28 fechas. Everton también perdió la categoría con 14 unidades, apenas una menos que el salvado Deportes Recoleta.

Ya en la postemporada, Colo Colo se instaló en la final con dos goleadas de 5-0 sobre Palestino y dos victorias por la mínima ante Coquimbo, que venía de eliminar a Universidad Católica por un ajustado global de 5-4.

La final fue Superclásica, pues la U avanzó firme por el otro lado del cuadro: Logró un global de 4-1 ante Huachipato en cuartos y en semifinales la serie quedó 6-1 ante Unión Española (verdugo de Deportes Iquique por 2-1 total).

Pese a la superioridad a lo largo del torneo, la definición en el Bicentenario de La Florida se resolvió para Colo Colo por 1-0, con el crucial gol de Yessenia López al minuto 32, luego de un córner.

En el Ascenso Femenino, Cobreloa, Magallanes y Deportes Temuco lideraron las zonas norte, centro y sur de la fase regular, aunque uno de los punteros quedó fuera en la primera ronda de los play-offs; completados por las ubicaciones en una tabla de promedios.

Cobreloa quedó fuera de camino ante O'Higgins. Terminaron subiendo a Primera los finalistas Magallanes (campeón) y Deportes Temuco.

Fuera de la cancha, el fútbol chileno se conmocionó tras un grave problema de salud que sufrió Natsumy Millones durante un entrenamiento de Coquimbo Unido a fines de febrero, que la hizo convulsionar.

La futbolista rápidamente fue internada e incluso requirió pasar a coma inducido. Afortunadamente, su estado de salud evolucionó favorablemente hasta dejar el hospital.

A mitad de julio, se lamentó el fallecimiento de Catalina Díaz, histórica del fútbol femenino nacional al ser exseleccionada nacional y tricampeona de la Liga, incluyendo los dos primeros torneos profesionales de la historia: 2008 y 2009, con Everton de Viña del Mar.

Respecto a la Copa Libertadores, Colo Colo mantuvo su invicto total con tres victorias en la fase de grupos, mientras Universidad de Chile quedó eliminada al ser colista del Grupo D junto a Nacional con dos puntos.

Las albas encendieron la ilusión de buscar la segunda estrella continental al alcanzar semifinales con un 1-0 ante Libertad en cuartos.

Los penales pusieron fin al sueño y dejaron la campaña perfecta solo a nivel del torneo local, pues Deportivo Cali pasó a la final por 5-4 en la tanda luego de un 0-0 en el tiempo regular.

Luego, Ferroviária se impuso en la definición por el tercer puesto, gracias a un solitario gol en la primera jugada del partido.

La Roja: Copa América y el regreso de Endler para las nuevas Clasificatorias

La selección chilena femenina tuvo mucha acción durante este 2025, cargada con el regreso de las competencias oficiales luego de un año anterior únicamente con amistosos.

La Copa América se disputó en Ecuador en julio, y el equipo dirigido por Luis Mena en febrero se preparó con dos pruebas ante Argentina, con derrota de 3-0 y empate sin goles en Santiago.

En abril, Haití ganó el primer amistoso por 1-0 y Chile luego tomó revancha por 2-1. Los últimos afrontes en miras al torneo fueron un triunfo 3-2 ante Cataluña en junio y un 5-0 sobre Bolivia justo antes de embarcarse a Quito.

Ya en el torneo continental, La Roja totalizó seis puntos en el Grupo A, quedando fuera de semifinales con el tercer puesto, tras Argentina (12) y Uruguay (7).

En el partido por el quinto lugar (y pasajes a los próximos Juegos Panamericanos), Paraguay venció al seleccionado nacional con un agónico 1-0 anotado por Camila Arrieta a los 90+2'. Brasil fue el campeón y clasificó directamente a los Juegos Olímpicos junto a la finalista Colombia.

Para octubre tocó el inicio por primera vez de una instancia clasificatoria mundialista separada de los puestos obtenidos en Copa América: La Liga de Naciones femenina Conmebol.

El nuevo desafío dio paso a un enorme hito en la selección, pues Christiane Endler levantó su renuncia y regresó a La Roja tras casi dos años desde su salida, anunciada tras la semifinal de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

La legendaria arquera de inmediato relevó a Antonia Canales de la titularidad y se calzó la cinta de capitana para la primera fecha, con un 0-0 de visita contra Venezuela el 24 de octubre.

Cuatro días después, La Roja celebró un 5-0 ante Bolivia en El Teniente de Rancagua. Posteriormente vino un tropiezo de 3-1 ante Perú, pero una victoria por la mínima ante Paraguay lavó las heridas en el fin de año.

En cuanto a la temporada personal de "Tiane", en el primer semestre festejó el tetracampeonato de Francia de Olympique de Lyon, cuyo equipo femenino en mayo se renombró OL Lyonnais.

En lo internacional, fue semifinalista de la Champions League femenina e integró la lista final de candidatas al premio The Best de la FIFA a mejor arquera del mundo.