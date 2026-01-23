Síguenos:
Deportes | Fútbol | Futbol femenino

Trinity Rodman se convirtió en la futbolista mejor pagada del mundo

Publicado:
Redacción Cooperativa

La atacante renovó con Washington Spirit por un acuerdo cercano a los dos millones de dólares por año.

Trinity Rodman se convirtió en la futbolista mejor pagada del mundo
La delantera estadounidense e hija del famoso basquetbolista Dennis RodmanTrinity Rodman se convirtió en la jugadora mejor pagada del mundo tras renovar su contrato con Washington Spirit de la máxima categoría del fútbol femenino de Estados Unidos.

El nuevo acuerdo de Rodman, según reveló ESPN, rondará los dos millones de dólares por año, lo que la convierte en la futbolista con el sueldo más elevado del planeta.

La firma de este contrato llegó en un contexto, en el cual la NWSL (Primera División femenina estadounidense) tenía fuertes restricciones con respecto a los limites salariales de las jugadoras.

Sin embargo, en diciembre de 2025, la NWSL incorporó una normativa especial para las denominadas "jugadoras de alto impacto", que permite a los clubes flexibilizar el límite salarial para fichar o retener figuras de primer nivel.

