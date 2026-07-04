Colo Colo goleó a Universidad de Chile en las finales de sub 15 y sub 18

Este sábado Colo Colo logró dos títulos en las categorías formativas, luego que sus equipos sub 15 y sub 18 alcanzaron goleadas en sus respectivas definiciones disputadas en el Estadio Bicentenario de La Florida, ambas ante Universidad de Chile.

En sub 15, el conjunto dirigido por Alvaro Ormeño superó por 4-0 a los azules con anotaciones de Benjamín Villanueva, Darek Ramírez, Amaro Delgado y Justin Ailapan.

En la sub 18, que tiene a Rubén Bascuñán como técnico, la victoria fue por 5-0 gracias a Máximo Oyarzún, Gedeón Díaz, Matías Orellana, Cristian Cárdenas y Tomás Pinaud.

Durante esta jornada Colo Colo enfrentará otra final, en la sub 16, contra U. Católica, equipo que a su vez enfrentará la definición sub 20 con Cobreloa.