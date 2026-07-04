Renunció jefe de contrainteligencia ANI sindicado como "informante de Luis Hermosilla"

El oficial en retiro de la PDI Paulo Contreras renunció a la jefatura de la División de Contrainteligencia de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), en la que había sido nombrado recién en marzo, luego de que el medio de investigación periodística Reportea revelara una serie de chats que lo delatan como "informante del abogado Luis Hermosilla".

Según el reportaje del periodista Nicolás Sepúlveda, a lo largo de seis años, entre 2018 y 2023, mientras ejercía altos cargos en la Policía de Investigaciones, Contreras entregó a Hermosilla información reservada sobre causas judiciales, reportes de inteligencia y datos sobre figuras públicas como el exalcalde comunista Daniel Jadue (unas vacaciones en República Dominicana), y antecedentes respecto a los exgenerales de Carabineros Mario Rozas y Marcelo Araya.

También discutieron, en 2021, una estrategia de coordinación para enfrentar un reportaje periodístico sobre el exdirector general de la PDI Héctor Espinosa, defendido por Hermosilla y posteriormente condenado por apropiarse de gastos reservados.

Los intercambios constan en un "informe de más de 470 páginas" al que el medio tuvo acceso, pero que principalmente da cuenta, en concreto, de chats de WhatsApp, pues la información "más sensible" era manejada por Hermosilla y Contreras en "reuniones presenciales, a través de sobres (físicos) y la aplicación Telegram".

Cicardini y Manouchehri presentaron denuncia en Fiscalía

"Éste es un hecho escandaloso y de la mayor gravedad. Si el Gobierno tenía estos antecedentes, ¿por qué determinó su designación (en la ANI)?", cuestionó el diputado socialista Marcos Ilabaca.

"Así como este señor filtraba información reservada y confidencial al señor Hermosilla, ¿por qué no se la pudo haber entregado a bandas del crimen organizado o a otros actores?", se preguntó.

Los WhatsApps revelados demuestran que "teníamos un topo al interior de la principal institucionalidad de inteligencia de nuestro país", agregó Ilabaca, que anunció una citación a la Cámara al ministro del Interior, Claudio Alvarado, para que dé cuentas sobre la situación.

Además, la senadora Daniella Cicardini y el diputado Daniel Manouchehri -también socialistas- presentaron una denuncia en Fiscalía por delitos de violación de secreto, cohecho y soborno.

El diputado Álvaro Jofré, del Partido Nacional Libertario, opinó que "antes de juzgar intenciones debe realizarse una investigación detallada a través de los organismos competentes".

Reconoció que "todo funcionario público, especialmente aquellos de la PDI o Carabineros, se deben a su institución y a su cadena de mando, y no corresponde que entreguen antecedentes confidenciales a terceros", pero insistió en que la información conocida a través de Reportea "debe investigarse bien".