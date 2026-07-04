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Velorio de Fernando Kliche: Colegas y familiares despiden al querido actor

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Desde las 09:00 horas de este sábado está siendo velado el actor Fernando Kliche, quien falleció este viernes a los 71 años. Hasta la Parroquia Jesús Nazareno, ubicada en Providencia, llegaron representantes del mundo de la cultura para despedir al querido intérprete, eterno galán de las teleseries. El funeral del recordado galán de teleseries será este domingo 5 de junio. A las 10:00 horas del domingo se realizará un responso en la parroquia y, posteriormente, al mediodía, tendrá lugar su despedida en el Parque del Recuerdo, de Huechuraba.

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