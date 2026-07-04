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Tópicos: País | Policial

Detienen a cinco menores tras intentar atropellar a carabineros: portaban diversas armas

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El conductor de una camioneta intentó embestir al personal policial durante un control en Calbuco, maniobra que fue esquivada por los uniformados.

En la revisión de las vestimentas y el móvil, las autoridades descubrieron pistolas a fogueo con láser, de aire comprimido, un gas pimienta y elementos cortopunzantes.

Detienen a cinco menores tras intentar atropellar a carabineros: portaban diversas armas
 ATON (referencial)

Los adolescentes tienen entre 14 y 17 años.

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Un procedimiento policial terminó con la detención de cinco adolescentes, de entre 14 y 17 años, por porte de armas y un intento de atropello contra funcionarios de Carabineros de la Cuarta Comisaría de Calbuco, en la Región de Los Lagos.

El incidente se registró cuando el personal policial realizaba controles preventivos en la ruta. Al verse acorralado, el conductor de una camioneta realizó una violenta maniobra con la aparente intención de embestir a los uniformados de servicio.

La rápida reacción de los policías permitió esquivar el vehículo y reducir a los cinco ocupantes sin que se registraran personas lesionadas.

Durante la revisión de los detenidos y del vehículo, las autoridades descubrieron que los menores portaban una serie de armas.

"En el contexto de un control vehicular, Carabineros de Calbuco logró la detención de cinco adolescentes, a quienes se les incautó, entre sus vestimentas y especies que portaban, una pistola a fogueo con sistema de puntero láser, otra pistola que portaban y una pistola de aire comprimido. Además, mantenían un gas pimienta spray y armas blancas", especificó el comisario de la unidad, el capitán de Carabineros José Quiroz.

"Conforme a esos antecedentes, fueron detenidos por portar elementos conocidos para cometer delito y porte de arma prohibida; y el fiscal de turno instruyó pericias al armamento por parte del Laboratorio Criminalística de Carabineros", agregó la autoridad.

El Ministerio Público calificó preliminarmente el hecho bajo los delitos de homicidio frustrado a Carabineros de servicio y porte de elementos prohibidos.

Los cinco adolescentes fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía correspondiente para enfrentar su respectiva audiencia de control de detención y formalización de cargos.

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