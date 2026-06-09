Reinaldo Sánchez adelantó que final de la Copa Intercontinental Sub 20 será en Valparaíso

El pasado 22 de marzo, Santiago Wanderers venció a Flamengo y se coronó campeón de la Copa Libertadores Sub 20, consagración que le permitió disputar la final de la Copa Intercontinental de la categoría ante el poderoso Real Madrid, ganador de la Liga Juvenil de la UEFA.

La sede del duelo era una incógnita, sin embargo, Reinaldo Sánchez, presidente del "Decano", aseguró que el cotejo se jugará en la Región de Valparaíso.

"La final Intercontinental se jugará en Valparaíso (Estadio "Elías Figueroa"), es algo que está definido. Definitivamente se juega acá y eso me pone contento. Para mí es un regalo a Valparaíso. Las otras ciudades ya tienen demasiados regalos, todas han progresado y Valparaíso se ha ido quedando con los años", afirmó el timonel al diario La Estrella.

Sobre el día y la hora de la definición, sostuvo que "dentro de los próximos días se debería saber, pero yo quedé feliz con la noticia, y especialmente por los cabros, que son un producto de Wanderers, son nuestros propios jugadores y hay que darles todas las oportunidades que se merecen".

Además, el expresidente de la ANFP manifestó su felicidad por el buen momento de las nuevas generaciones del club: "Después de ese partido con Colo Colo en Mantagua (por semifinales del Campeonato Nacional Formativo Sub 20 de 2025) me di cuenta que los chicos tenían calidad, por algo les hice contrato a todos. Siempre voy a preferir que jueguen ellos, porque ya le ganaron a argentinos, uruguayos y brasileños dos veces, así que acá creo que van a ser capaces de replicarlo".