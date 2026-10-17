[VIDEO] Nieto de Caszely se lució con dos goles en el triunfo de Colo Colo sub 18 ante la U

Colo Colo celebró un triunfo de 6-3 en el Superclásico ante Universidad de Chile en el torneo nacional sub 18 este sábado, incluyendo dos goles de Franco Garrido, nieto del legendario Carlos Caszely.

Los azules comenzaron ganando en el Estadio Monumental con gol de David Kenay Guzmán, pero los albos alcanzaron el empate con Mikael Peña.

Garrido apareció con un gran cabezazo que colocó el 2-1 transitorio del "Cacique".

Guzmán repitió en la U y puso el marcador 2-2. Colo Colo recuperó la ventaja gracias a Diego Acevedo, Máximo Oyarzún y Pierre Allende. Garrido Caszely cerró el marcador con un golazo al ángulo.

Sin embargo, Universidad de Chile no se fue con las manos vacías de Pedrero, ya que la serie sub 20 triunfó por 3-1.

En el Centro Deportivo Azul, la U dejó los puntos en casa con un 4-1 en la sub 16 y un 2-1 en la sub 15.