Marcelino Núñez fue titular en derrota de Ipswich Town por la Championship

El mediocampista chileno Marcelino Núñez fue titular en la derrota de Ipswich Town 0-2 ante Portsmouth este martes en una nueva fecha de la Championship.

El seleccionado nacional jugó todo el partido y recibió tarjeta amarilla en los minutos finales del encuentro, que dejó a su equipo en la segunda posición de la tabla.

Se trató del regreso a la titularidad de Núñez, luego de un bullado ingreso desde la banca el fin de semana pasado en el clásico ante Norwich.