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Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbolistas chilenos

Marcelino Núñez fue titular en derrota de Ipswich Town por la Championship

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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El mediocampista chileno Marcelino Núñez fue titular en la derrota de Ipswich Town 0-2 ante Portsmouth este martes en una nueva fecha de la Championship.

El seleccionado nacional jugó todo el partido y recibió tarjeta amarilla en los minutos finales del encuentro, que dejó a su equipo en la segunda posición de la tabla.

Se trató del regreso a la titularidad de Núñez, luego de un bullado ingreso desde la banca el fin de semana pasado en el clásico ante Norwich.

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