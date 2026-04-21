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Tópicos: País | Política | Renovación Nacional

Diego Schalper: "El soporte político de este Gobierno es Chile Vamos"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

En Cooperativa, el diputado y jefe de bancada RN aseguró que el rol de la coalición (con la UDI y Evópoli) es fundamental para dar viabilidad a la megarreforma de Kast.

Diego Schalper:
 ATON (archivo)

"Estamos teniendo que construir puentes para alcanzar las mayorías (en el Congreso)", subrayó el parlamentario sobre la votación del proyecto de Reconstrucción en la Cámara.

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El diputado Diego Scahelper, jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), abordó este lunes los desafíos que enfrenta el Ejecutivo para sacar adelante el bullado proyecto de Reconstrucción, una de las apuestas claves del Presidente José Antonio Kast.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario reconoció que la correlación de fuerzas en el Congreso es "estrecha" y enfatizó que el rol de su coalición es fundamental para dar viabilidad a la megarreforma. 

"El soporte político de este Gobierno es Chile Vamos", afirmó el integrante de la Comisión de Hacienda en la Cámara, en línea con las declaraciones que realizó anteriormente el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli).

"Estamos teniendo que construir estos puentes para alcanzar las mayorías (en el Congreso)", subrayó el diputado, quien cuestionó declaraciones provenientes desde su propio sector sobre una "lógica de blanco y negro, con eso no nos va a ir muy bien".

"Tenemos que captar que acá hay que lograr espacios de amplia convergencia, no solo para que seamos mayoría por mucho tiempo, sino que las reformas como estas hay que construirlas con amplia mayoría para que sean sostenibles en el tiempo", puntualizó.

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