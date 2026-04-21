UDI marca distancia con RN y exige mayor cohesión con el Gobierno

El vicepresidente de la UDI y diputado, Eduardo Cretton, afirmó que Chile Vamos, la coalición histórica de la centro-derecha, cumplió su ciclo y ahora deben abrirse hacia el Partido Republicano, liderado por el Presidente José Antonio Kast.

En El Primer Café, Cretton señaló que "Chile Vamos fue la coalición más exitosa en la historia de la derecha en nuestro país. Conseguimos dos gobiernos con el presidente Sebastián Piñera, pero hoy día lo que es importante es colaborar para que al gobierno del presidente José Antonio Kast le vaya bien".

El diputado criticó la postura de sus socios de Renovación Nacional, específicamente las declaraciones del diputado Diego Schalper, quien sostuvo que el soporte político del Gobierno es Chile Vamos, fundamental -a su juicio- para dar viabilidad a la megarreforma.

Al respecto, Cretton afirmó que "cuando el diputado Schalper habla a nombre de Chile Vamos, creo que se arroga también la facultad de hablar a nombre de la UDI. A nosotros nos gusta hablar por la UDI. La UDI ha sido un partido que es leal con este gobierno, no incondicional por supuesto, pero que está colaborando".

Consultado sobre si este quiebre implica una alianza formal con la colectividad fundada por Kast, Cretton manifestó que "todo lo que venga ahora de cómo se va a armar una coalición, si Chile Vamos va a cambiar de nombre o no (...), si es que hay que armar una coalición con el Partido Republicano, es un debate que vamos a tener durante estos años".

Finalmente, disparó contra RN por lo que llamó "fuego amigo" durante las primeras semanas de gobierno: "Hay que hacer estas críticas en privado y lo que corresponde acá es que todos los partidos que somos parte del gobierno tengamos una mayor cohesión".

Desde la otra vereda, el diputado Raúl Soto (PPD) afirmó que hoy "todos los sectores políticos se están repensando y reestructurando de cara al futuro".

"Yo veo la discusión en la derecha actual oficialismo y es un poco irrisorio ver cómo RN quiere a la UDI pero la UDI no quiere a RN, la UDI quiere a Republicanos pero Republicanos no quiere a la UDI y al final no sabemos cuántas coaliciones tenemos y cuánta unidad va a haber para enfrentar los desafíos del propio gobierno", lanzó.