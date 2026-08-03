Gary Medel celebró 39 años y recibió homenajes de la UC y La Roja

El volante chileno Gary Medel cumplió 39 años y recibió saludos de Universidad Católica y la selección chilena, que destacaron su trayectoria y entrega dentro de la cancha.

La Roja recordó al "Pitbull" como bicampeón de América y mundialista, además de resaltar la huella que dejó con la camiseta de la selección durante su extensa carrera internacional.

Universidad Católica también homenajeó al futbolista formado en la cantera "cruzada" y celebró su cumpleaños con el tradicional cántico que los hinchas le dedicaron durante sus distintas etapas en el club.