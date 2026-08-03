Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago16.0°
Humedad53%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Gary Medel

Gary Medel celebró 39 años y recibió homenajes de la UC y La Roja

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El volante chileno recibió mensajes de los dos equipos que marcaron su trayectoria deportiva.

Gary Medel celebró 39 años y recibió homenajes de la UC y La Roja
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El volante chileno Gary Medel cumplió 39 años y recibió saludos de Universidad Católica y la selección chilena, que destacaron su trayectoria y entrega dentro de la cancha.

La Roja recordó al "Pitbull" como bicampeón de América y mundialista, además de resaltar la huella que dejó con la camiseta de la selección durante su extensa carrera internacional.

Universidad Católica también homenajeó al futbolista formado en la cantera "cruzada" y celebró su cumpleaños con el tradicional cántico que los hinchas le dedicaron durante sus distintas etapas en el club.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada