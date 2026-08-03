Tópicos: Deportes | Fútbol | Gary Medel
Gary Medel celebró 39 años y recibió homenajes de la UC y La Roja
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El volante chileno recibió mensajes de los dos equipos que marcaron su trayectoria deportiva.
El volante chileno recibió mensajes de los dos equipos que marcaron su trayectoria deportiva.
El volante chileno Gary Medel cumplió 39 años y recibió saludos de Universidad Católica y la selección chilena, que destacaron su trayectoria y entrega dentro de la cancha.
La Roja recordó al "Pitbull" como bicampeón de América y mundialista, además de resaltar la huella que dejó con la camiseta de la selección durante su extensa carrera internacional.
Universidad Católica también homenajeó al futbolista formado en la cantera "cruzada" y celebró su cumpleaños con el tradicional cántico que los hinchas le dedicaron durante sus distintas etapas en el club.