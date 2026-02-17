Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Huachipato

Claudio Sepúlveda tras la derrota ante Carabobo: La llave queda totalmente abierta

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El mediocampista "acerero" remarcó la mínima diferencia en el global tras el duelo de ida.

Claudio Sepúlveda tras la derrota ante Carabobo: La llave queda totalmente abierta
Claudio Sepúlveda, capitán de Huachipato, abordó el tropiezo ante Carabobo en el inicio de la Fase 2 de la Copa Libertadores y apuntó a ir por la remontada en Talcahuano, gracias a que la ida acabó solo 1-0.

"Nosotros siempre preparamos el partido para obtener el triunfo. Lamentablemente no se pudo, pero la llave queda totalmente abierta", inició en la entrevista post partido a ras de cancha.

"El gol pasó por una desatención nuestra, pero quedamos conformes con el juego que demostramos. Después, en el segundo tiempo tuvimos un par de chances claras que no pudimos concretar, pero estamos con la llave abierta", sumó.

"Nos faltó, quizás, concretar las ocasiones que creamos. En el segundo tiempo dimos más vueltas al balón, tuvimos más paciencia y eso nos llevó a tener mejores ocasiones", finalizó el volante.

La vuelta en el Estadio Huachipato se jugará el martes 24 de febrero a las 19:00 horas (22:00 GMT).

En portada