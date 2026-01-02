Deportes Concepción y Huachipato expresaron pesar por exjugador que falleció en Lago Llanquihue

Deportes Concepción y Huachipato expresaron pesar en sus redes sociales por el fallecimiento de Paolo Millalonco Díaz, exjugador de ambos equipos que sufrió un accidente en el Lago Llanquihue y fue encontrado sin vida este viernes.

Millanoco había sido reportado como desaparecido la tarde del jueves luego de volar desde una tabla de stand up paddle en la que se desplazaba junto a su hermano de 11 años, quien fue rescatado con vida.

"Deportes Concepción lamenta el fallecimiento de Paolo Millalonco, exjugador de nuestras series formativas. Enviamos un mensaje de condolencias a sus familiares y cercanos", publicó el club lila.

Huachipato, por su parte, también expresó su condolencia por el "lamentable fallecimiento de nuestro exjugador, quien sufrió un accidente en el Lago Llanquihue".