Huachipato oficializó al uruguayo Sergio Núñez como nuevo refuerzo

Huachipato oficializó este miércoles la incorporación del delantero uruguayo Sergio "Toto" Núñez, quien se transformó en nuevo refuerzo del elenco "acerero" para afrontar la segunda parte de la temporada.

El atacante de 26 años llega a Talcahuano después de jugar durante el primer semestre de 2026 en Barcelona SC de Ecuador, donde disputó nueve partidos oficiales y anotó dos goles. Su pase pertenece a Liverpool de Montevideo, club que lo había cedido al conjunto ecuatoriano.

Núñez se formó en las divisiones inferiores de Peñarol y debutó profesionalmente el 16 de agosto de 2020, bajo la dirección técnica de Diego Forlán, en un triunfo ante Boston River. Posteriormente salió a préstamo a Cerrito y tuvo su primera experiencia fuera de Uruguay en AE Larisa de Grecia.

Tras finalizar su vínculo con Peñarol en 2023, el atacante continuó su carrera en Cerro Largo y en agosto de 2024 fichó por Liverpool de Montevideo. Durante la temporada 2025 jugó cedido en Danubio, antes de partir a Barcelona SC a comienzos de este año.

Ahora, el nacido en Paysandú iniciará su primera experiencia en el fútbol chileno. "De Uruguay a Talcahuano. Presentamos al nuevo jugador de Huachipato, Sergio 'Toto' Núñez", publicó el club, que informó que el atacante se incorporará durante esta jornada a la institución.