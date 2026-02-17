Jaime García y el traspié con Carabobo: Todavía quedan 90 minutos, nada se ha perdido

El entrenador de Huachipato, Jaime García, repasó lo que fue la derrota por 1-0 en su visita a Carabobo de Venezuela por la ida de la Fase 2 de Copa Libertadores y mostró optimismo de cara a la revancha en Chile, aunque también destacó que será un duro desafío dar vuelta la llave.

"Quedamos con un gusto amargo, sobre todo el primer tiempo. Sabíamos que Carabobo se salta un poco (el mediocampo), busca el segundo balón, tiene buena posición. En el primer tiempo sabíamos que nos iba a costar adaptarnos a la humedad", señaló en conferencia de prensa.

"Después se generó más, se igualó y entramos a equiparar fuerzas. En el segundo tiempo jugamos bien, hicimos todo como para dar vuelta el resultado, coloqué harta gente arriba", sumó.

El DT admitió que "tuvimos un primer tiempo de mucho desgaste y conocer el clima" y el gol venezolano cayó por "un pequeño error", pero "el segundo tiempo fue todo nuestro, intentamos por todos lados".

En esa línea, García remarcó: "Llegamos por todos lados, pero no tuvimos esa lucidez en los últimos 20 metros; Carabobo es un equipo pesado. Más allá del resultado, con el 1-0 tenemos varias opciones, pero los partidos se juegan".

"Todavía quedan 90 minutos. Si hubiera sido más largo el marcador se complicaba un poquito más. Con un 1-0 tenemos una chance bien alta... para los dos equipos. Nada se ha perdido", sumó pensando en la revancha.

Por otra parte, García adelantó que habrá rotación el fin de semana para enfrentar a Palestino por la Liga de Primera: "Ser responsable en dosificar a los jugadores. Tengo un plantel bastante joven, pero lo he ido tirando con el tiempo. De esto se vive, experiencia".

"Tenemos que llegar bien para lo importante que es el campeonato (nacional) y después el martes, donde ojalá tengamos ese segundo aire para doblar el marcador, que va a ser muy difícil, sobre todo por la forma que juega Carabobo. El sábado, el que entre va a tener que estar preparado nomás para cuando le dé la oportunidad", cerró el estratega "acerero".