La emoción de Humberto Suazo tras entrar al Salón de la Fama del Fútbol: "Me llena de orgullo"

Humberto Suazo, leyenda del fútbol chileno y de Monterrey, entró este martes al Salón de la Fama del Fútbol Internacional en Pachuca, México, y manifestó su emoción por el reconocimiento.

"Estoy muy emocionado, me llena de orgullo", expresó "Chupete" en su discurso, con la voz quebrada, y casi rompió en lágrimas al agradecer a su familia, por "haber dejado sus sueños de lado y haberme acompañado en este proceso".

Suazo también agradeció a "a todos mis entrenadores que me hicieron mejor persona" y a San Luis de Quillota, club que actualmente dirige y que le permitió asistir a la ceremonia en México.

Por último, Suazo dedicó palabras "a mis queridos Rayados" y agradeció a "Monterrey, por abrirme las puertas a este lindo país".