Santiago Wanderers cayó ante Real Madrid en una complicada Intercontinental sub 20

Ante un gran marco de público en España, Santiago Wanderers lamentó una caída por 3-1 ante Real Madrid, en una dura Copa Intercontinental sub-20 que dejó tres expulsados en el aguerrido conjunto chileno.

Los nacionales entraron pasados de revoluciones, lo que se vio reflejado en la indiscutible tarjeta roja de Alexander Dubó al minuto 39'. El tiro libre posterior permitió a Daniel Yáñez abrir el marcador para los "merengues".

El "Decano" se afirmó en la segunda etapa, logrando el rápido empate de Christian Silva (49') al forzar un error de Mario Rivas en la zaga.

La escuadra de Felipe Salinas continuó batallando. Aunque los españoles tuvieron las mejores aproximaciones, la defensa chilena cumplió. Además, el monarca de la Libertadores juvenil también logró armar un par de avances en área europea.

Sin embargo, el recién ingresado Fran Santamaría puso el 2-1 de Real Madrid a los 80'; antesala de polémicas decisiones del polaco Damian Sylwestrzak contra los chilenos, a quienes ya había llenado de amarillas a lo largo del duelo.

El juez dejó a Wanderers con ocho hombres, pues le mostró la segunda amarilla a Cristopher Valenzuela (88') por un choque de cabezas en un duelo áreo. Luego, expulsó a Nicolás Carvacho (90+5') tras una falta común en campo contrario.

Fabiano Avello atajó un penal sobre el final, pero Roberto Martín finalizó el encuentro con el tercer gol español en la última jugada (90+5').

La ceremonia de premiación fue liderada por Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, y los "merengues" realizaron un pasillo a los árbitros y a Wanderers antes de recibir el trofeo.

Ficha de la Intercontinental sub 20 - Real Madrid vs. Santiago Wanderers:

REAL MADRID (2): Javi Navarro; Jesús Fortea, Mario Rivas (60' Liberto Navascues), Joan Martínez, Diego Aguado (45' Alvaro Lezcano); Jorge Cestero (79' Fran Santamaría), Sergio Martínez (60' Roberto Martín), Carlos Díez [C] (74' Diego Villalba); Daniel Yáñez, Alexis Ciria; Yeremaiah Ramos. DT: Alvaro López

SANTIAGO WANDERERS (1): Fabiano Avello; Amaro Silva (77' Vicente Lagos), Cristopher Valenzuela, Benjamín Adasme; Alexander Dubó, Lucas Avendaño [C] (77' Nicolás Carvacho), Cristóbal Villarroel, Vicente Vargas (77' Sebastián Vargas); Ignacio Flores (40' Sebastián Jaramillo), Christian Silva (64' Denilson San Martín), Cirstóbal Ponce. DT: Felipe Salinas

ESTADIO: "Santiago Bernabéu", Madrid

ARBITRO: Damian Sylwestrzak (POL)

PÚBLICO: 52.331 espectadores

GOLES: 1-0: 29' Daniel Yáñez (RM); 1-1: 49' Christian Silva (SW); 2-1: 80' Fran Santamaría (RM); 3-1: 90+5' Roberto Martín

TARJETAS AMARILLAS: 21' Amaro Silva (SW); 21' Alexis Ciria (SW); 31' Cristóbal Villarroel (SW); 34' Vicente Vargas (SW); 84' Benjamín Adasme (SW); 85' Cristopher Valenzuela; 88' Cristopher Valenzuela (SW)

TARJETAS ROJAS: 39' Alexander Dubó (SW); 88' Cristopher Valenzuela (SW); 90+5' Nicolás Carvacho (SW)