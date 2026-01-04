Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

A los 25 años: Sebastián Soto, que rechazó a la Roja, anunció su retiro del fútbol profesional

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero de ascendencia chilena estuvo en la órbita de Reinaldo Rueda para citarlo a La Roja.

 X (@@FCBayernUS)
Sebastián Soto, delantero estadounidense de ascendencia chilena, sorprendió en este inicio de 2026 al anunciar su retiro profesional con apenas 25 años de edad tras utilizar sus redes sociales para compartir un mensaje repasando toda su etapa en el deporte.

"Cuelgo los zapatos. El juego me dio más de lo que nunca esperé. Agradecido con todos los que formaron parte del viaje. Gracias, gracias. Siguiente capítulo", sostuvo en su escrito el atacante que alguna vez estuvo en la órbita de Reinaldo Rueda para La Roja.

Imagen foto_00000002

El paso destacado de Soto estuvo en el Mundial Sub 20 que se llevó a cabo en Polonia durante 2019. En aquella oportunidad, jugó para Estados Unidos y anotó cuatro goles en cinco partidos antes de debutar por la selección mayor, donde sumó dos tantos en dos encuentros.

En cuanto a clubes, el ariete contó con pasos por Hannover 96 de Alemania, Norwich City de Inglaterra, Sportclub Telstar de los Países Bajos y el segundo equipo de FC Porto. Sus últimas experiencias en Europa fueron vistiendo las camisetas del Livingston en Escocia y el SK Austria Klagenfurt de Austria.

