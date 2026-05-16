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Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Al Nassr perdió la final de la Champions Two asiática y Cristiano se restó de la premiación

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El portugués no quiso recibir la medalla de plata y se quedó en el camarín tras la caída con Gamba Osaka.

Al Nassr perdió la final de la Champions Two asiática y Cristiano se restó de la premiación
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Cristiano Ronaldo nuevamente vio truncado su primer título con Al Nassr, luego de sufrir en cancha la derrota por 1-0 ante Gamba Osaka de Japón en la final de la AFC Champions League Two; el segundo torneo continental de Asia.

El portugués jugó todo el partido, que los nipones desequilibraron con la solitaria anotación de Deniz Hümmet al minuto 29.

Finalizado el partido destacó la negativa actitud de "CR7": Pese a ser el capitán, rehusó participar de la ceremonia para recibir la medalla de plata y se quedó en el camarín.

Pese al traspié internacional, Cristiano aún tiene una oportunidad para cerrar la temporada con su primera copa con Al Nassr, pues tiene dos puntos de ventaja sobre Al Hilal de cara a la última fecha de la liga saudí.

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