Alemania protagonizó frenética remontada ante Suiza en un partidazo preparatorio para el Mundial

En un frenético duelo, Alemania derrotó a Suiza con un vistoso marcador de 4-3 como visitante, en el marco de su amistoso internacional por la presente fecha FIFA.

La escuadra helvética inició arriba gracias a la anotación de Dan Ndoye al minuto 17', aunque Jonathan Tah puso el empate germano a los 26'.

Las redes de ambos lados volvieron a moverse antes del descanso, pues Breel Embolo le devolvió la ventaja a Suiza en los 41' y Serge Gnabry volvió a dejar todo igualado en los 45+2'.

El equipo suizo volvió a anotar con Joel Monteiro (79'), pero un doblete de Florian Wirtz (61', 85') terminó por sellar la remontada del Die Mannschaft.

Tras el duelo en Basilea, Alemania recibirá a Ghana el lunes 30 de marzo a las 15:45 hora de Chile (18:45 GMT), mientras Suiza cerrará la ventana internacional visitando a Noruega el martes 31 a las 13:00 (16:00 GMT).