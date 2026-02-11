Alianza Lima anunció la salida de conocido jugador tras denuncia de violación

Alianza Lima anunció este miércoles la salida de uno de sus futbolistas más reconocidos, que estaba apartado del plantel luego de una denuncia en su contra por una presunta violación ocurrida en Uruguay, y cuyo proceso judicial empezó en Argentina el pasado enero.

La escuadra peruana señaló, en un breve comunicado publicado en la red social X, que el zaguero Carlos Zambrano ha "dejado de pertenecer oficialmente" al club, pues su contrato terminó "tras haberse alcanzado un acuerdo entre ambas partes".

El equipo peruano ya había anunciado la semana pasada la desvinculación de Miguel Trauco y Sergio Peña, los otros dos jugadores que estaban bajo medidas disciplinarias internas por la acusación de delito sexual, en un hotel de Montevideo durante los amistosos de pretemporada en la Serie Río de La Plata.

Por su parte, el abogado de Zambrano en Perú, Gonzalo Hidalgo, informó el fin de semana pasado que el jugador denunció por extorsión a la joven argentina que lo acusó por abuso sexual.

En respuesta, el abogado de la denunciante, Luis Deuteris, calificó de "bajeza" que Zambrano haya presentado esa demanda.

"Me encantaría que la Justicia peruana investigue (también) esto hasta el final, para que se caigan las máscaras", apuntó el letrado antes de criticar que los jugadores puedan recalar en equipos de países que no cuentan con tratado de extradición con Argentina, Uruguay o Perú en caso de que los imputados se rehusasen a comparecer ante la Justicia.

De acuerdo con el testimonio de la querellante, ella acudió desde Buenos Aires a pedido de una amiga que conocía a Zambrano, y se alojó en el mismo hotel del equipo, donde junto a los tres futbolistas denunciados tomaron bebidas alcohólicas antes de que supuestamente ocurriera la violación.

Uno de los abogados querellantes, Ignacio de Franco, informó a EFE en Buenos Aires que la causa que investiga a los jugadores avanzó en Argentina con nuevas medidas de prueba y un pedido de la Fiscalía para que el expediente sea remitido a Uruguay, donde supuestamente sucedieron los hechos.