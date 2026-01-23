Futbolista de Alianza rechazó denuncia por abuso sexual y prometió colaborar con la investigación

El jugador de Alianza Lima Sergio Peña negó las acusaciones de abuso sexual en su contra y aseguró su total disposición para colaborar con la justicia.

El futbolista fue apartado temporalmente del plantel este jueves junto a sus compañeros Carlos Zambrano y Miguel Trauco, tras conocerse una denuncia presentada en Argentina por hechos presuntamente ocurridos en Uruguay.

"Niego tajantemente cualquier participación en los hechos delictivos que se mencionan en la denuncia", manifestó el volante a través de un comunicado público. El futbolista afirmó que enfrentará el proceso "con la calma de quien sabe que no cometió ningún delito".

La acusación apunta a una agresión sexual que habría tenido lugar en un hotel de concentración en Montevideo, durante la pretemporada del equipo que dirige Pablo Guede. Según trascendió, la denunciante habría cenado previamente con Zambrano, exfutbolista de Boca Juniors, antes de ser invitada al recinto junto a otra persona.

Peña expresó su "respeto y empatía hacia la persona denunciante" y condenó cualquier forma de violencia contra la mujer, calificándolo como un tema de máxima sensibilidad. "Confío en que la Justicia actuará con la diligencia necesaria para llegar a la verdad y evitar un daño mayor a las personas involucradas", agregó.

Este escándalo sacudió la interna de Alianza Lima en la víspera del partido amistoso programado para este sábado en Lima ante el Inter Miami de Lionel Messi. Los tres jugadores involucrados son habituales en las convocatorias de la selección de Perú.