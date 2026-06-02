Arda Guler lidera la nómina de Turquía para el Mundial

Turquía hizo oficial la lista de 26 convocados para el Mundial de Norteamérica 2026 con Arda Guler a la cabeza del conjunto otomano, que volverá a participar en una Copa del Mundo tras el histórico tercer puesto obtenido en Corea-Japón 2002.

El futbolista de Real Madrid lidera la selección del entrenador Vincenzo Montella, y será acompañado de nombres como Hakan Calhanoglu, veterano volante de Inter de Milán y Kenan Yildiz, figura destacada en Juventus.

Para la cita planetaria, Turquía integrará el Grupo D, en el que debutará ante Australia el 13 de junio en Vancouver, posteriormente irá contra Paraguay el 19 en San Francisco y finalmente, se enfrentará al anfitrión Estados Unidos el 25 en Los Ángeles.

Revisa la nómina de Turquía

Arqueros

Ugurcan Cakir (Galatasaray-TUR)

Altay Bayindir (Manchester United-ING)

Mert Gunok (Besiktas-TUR)

Defensas

Ferdi Kadioglu (Brighton-ING)

Merih Demiral (Al Ahli-KSA)

Zeki Celik (AS Roma-ITA)

Ozan Kabak (Hoffenheim-ALE)

Mert Muldur (Fenerbahce-TUR)

Abdulkerim Bardakci (Galatasaray-TUR)

Eren Elmali (Galatasaray-TUR)

Caglar Soyuncu (Fenerbahce-TUR)

Samet Akaydin (Rizespor-TUR)

Mediocampistas

Arda Guler (Real Madrid-ESP)

Can Uzun (Eintracht Frankfurt-ALE)

Orkun Kokcu (Besiktas-TUR)

Hakan Calhanoglu (Inter De Milán-ITA)

Ismail Yuksek (Fenerbahce-TUR)

Kaan Ayhan (Galatasaray-TUR)

Salih Ozcan (Borussia Dortmund-ALE)

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