Barra de Flamengo fue a "apretar" a Jorge Carrascal y se encontró con insólita escena

El pasado sábado, Flamengo de Erick Pulgar fue aplastado 3-0 por Palmeiras en el Estadio Maracaná en un duelo válido por la fecha 15 del Brasileirao. Sin embargo, la atención fue acaparada por el futbolista colombiano Jorge Carrascal.

El mediocampista fue expulsado a los veinte minutos del cotejo, hecho que condicionó el partido a favor de la visita y marcó la tercera roja del cafetalero en lo que va de temporada.

Por lo anterior, integrantes de "Raca Rubro-Negra", barra principal del "Mengao" fueron a la casa del jugador a pedirle explicaciones por su actuar displicente.

Sin embargo, se encontraron con que Carrascal había preparado una mega fiesta de cumpleaños con varias mujeres y que seguía activa hasta pasada la medianoche.