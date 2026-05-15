Bélgica presentó su lista para el Mundial con Courtois, De Bruyne y Lukaku

Bélgica presentó su lista de 26 convocados para el Mundial, con Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Axel Witsel y Jérémy Doku como algunos de los principales nombres elegidos por el seleccionador Rudi Garcia.

El técnico francés explicó que buscó una nómina equilibrada entre experiencia y juventud, además de contar con variantes para cubrir todos los puestos y modificar el sistema durante los partidos. "He buscado equilibrio entre la experiencia y la juventud", señaló el entrenador de los Diablos Rojos.

Garcia también se refirió al estado de Lukaku, máximo goleador histórico de Bélgica, quien viene de una temporada con poca continuidad física. "Sólo hay un Romelu Lukaku en el planeta fútbol, con su estilo. Nadie puede igualar su rendimiento", sostuvo el seleccionador, quien espera llevarlo a su mejor forma para el torneo.

Entre las novedades aparece el delantero Matías Fernández-Pardo, de Lille, quien esta semana decidió representar a Bélgica a nivel adulto luego de haber sido considerado por España sub 21. El jugador fue incluido en una convocatoria que tendrá a Youri Tielemans como capitán.

Bélgica competirá en el Grupo G del Mundial, donde enfrentará a Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Antes del torneo disputará amistosos ante Croacia y Túnez, y luego viajará a Seattle para preparar su debut mundialista.

Lista completa de Bélgica para el Mundial:

Arqueros:

Thibaut Courtois (Real Madrid-ESP)

Senne Lammens (Manchester United-ING)

Mike Penders (Estrasburgo-FRA)

Defensas:

Timothy Castagne (Fulham-ING)

Zeno Debast (Sporting Lisboa-POR)

Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion-ING)

Koni De Winter (AC Milán-ITA)

Brandon Mechele (Club Brujas-BEL)

Thomas Meunier (Lille-FRA)

Nathan Ngoy (Lille-FRA)

Joaquin Seys (Club Brujas-BEL)

Arthur Theate (Eintracht Frankfurt-ALE)

Centrocampistas:

Kevin De Bruyne (Nápoles-ITA)

Amadou Onana (Aston Villa-ING)

Nicolas Raskin (Glasgow Rangers-ESC)

Youri Tielemans (Aston Villa-ING)

Hans Vanaken (Club Brujas-BEL)

Axel Witsel (Girona-ESP)

Delanteros: