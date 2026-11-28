La selección boliviana amenazó con no presentarse al partido ante Argentina por el tercer puesto del Mundial de fútbol de talla baja, que se disputa en Marruecos, tras denunciar una serie de presuntas irregularidades por parte de la organización del certamen.

El elenco altiplánico, que perdió por 7-2 ante los anfitriones en semifinales, cuestionó la exclusión de uno de sus goleadores, José Jerónimo, minutos antes de disputar aquel compromiso, debido a una supuesta infracción al reglamento relacionado con la estatura de los futbolistas.

Reynado Medrano, presidente del combinado boliviano, también denunció problemas con los horarios de los partidos, ruidos que perjudicaron el descanso de los jugadores y supuestas agresiones por parte de la policía marroquí durante el calentamiento previo al encuentro ante los locales.

Según informó Unitel, la delegada boliviana Olivia Ojopi explicó que la suspensión del futbolista respondió a una denuncia presentada por Colombia, selección que quedó eliminada mediante lanzamientos penales ante Bolivia en cuartos de final. El Comité de Reglamentación decidió mantener el resultado y sancionar al jugador.

"De no jugar el número 17, Jerónimo José, no jugaremos por el tercer lugar, queremos jugar con las reglas claras", advirtió Medrano, en relación al compromiso programado para este domingo en Rabat, jornada en que Marruecos y Paraguay disputarán la final del torneo.