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Brasil y Francia disputan amistoso en Estados Unidos con miras al Mundial 2026
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Ambos elencos juegan en el Gillete Stadium de Foxborough.
Ambos elencos juegan en el Gillete Stadium de Foxborough.
Dos selecciones de grandes estrellas como lo son Brasil y Francia protagonizan este jueves un amistoso preparatorio para el Mundial 2026, en en el Gillete Stadium de Foxborough.
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0-1: 32' Kylian Mbappé (FRA)