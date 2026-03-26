Brasil y Francia disputan amistoso en Estados Unidos con miras al Mundial 2026

Dos selecciones de grandes estrellas como lo son Brasil y Francia protagonizan este jueves un amistoso preparatorio para el Mundial 2026, en en el Gillete Stadium de Foxborough.

Sigue el partido en Cooperativa.cl:

Brasil 0-1 Francia. Primer tiempo. Gillete Stadium de Foxborough, Estados Unidos.

0-1: 32' Kylian Mbappé (FRA)