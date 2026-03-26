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Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Brasil y Francia disputan amistoso en Estados Unidos con miras al Mundial 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Ambos elencos juegan en el Gillete Stadium de Foxborough.

Brasil y Francia disputan amistoso en Estados Unidos con miras al Mundial 2026
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Dos selecciones de grandes estrellas como lo son Brasil y Francia protagonizan este jueves un amistoso preparatorio para el Mundial 2026, en en el Gillete Stadium de Foxborough.

Sigue el partido en Cooperativa.cl:

  • Brasil 0-1 Francia. Primer tiempo. Gillete Stadium de Foxborough, Estados Unidos.

0-1: 32' Kylian Mbappé (FRA)

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