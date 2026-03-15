Ciudad de México alcanzó Récord Guinness por clase de fútbol más grande del mundo

Unas 9.500 personas establecieron un nuevo Récord Guinness este domingo en Ciudad de México tras completar la clase de fútbol más masiva de la historia en el Zócalo capitalino, sitio donde los participantes realizaron diversos ejercicios de dominio y habilidad con el balón durante 35 minutos seguidos.

La Plaza de la Constitución fue acondicionada con una alfombra de pasto sintético para albergar a los asistentes, quienes cumplieron con la exigencia técnica divididos en tres bloques representativos de los colores de la bandera local.

El evento superó con creces la marca anterior registrada en Seattle, Estados Unidos, donde 1.038 fanáticos participaron en una sesión similar en junio pasado. Antes de aquel registro, la ciudad de San José en California mantuvo el hito con 956 personas durante 2023.

La jornada contó con la dirección del Instituto del Deporte de la Ciudad de México y la presencia de destacadas figuras del balompié local. Entre los invitados figuraron exjugadores como los porteros Adrián Chávez y Óscar "el conejo" Pérez, junto al mundialista en México 1986 Miguel España y Joaquín Martínez.