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Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Club amateur inspiró nueva colección de de vestimenta urbana estilo retro

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La campaña fue ambientada en un club de barrio de Manchester.

Club amateur inspiró nueva colección de de vestimenta urbana estilo retro
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La estética del fútbol amateur volvió a instalarse en la moda urbana con una nueva colección inspirada en la vida de club de barrio y el diseño retro ligado al fútbol de los años 90 y 2000. La propuesta fue presentada como una lectura contemporánea de ese universo, con prendas que mezclan referencias deportivas y uso cotidiano.

La campaña fue ambientada en un club amateur de Manchester y buscó retratar la camaradería, los rituales y la identidad visual que rodean al fútbol fuera del alto rendimiento. Bajo ese enfoque, la colección apuesta por chaquetas, pantalones, camisas y polerones con siluetas relajadas, tonos neutros y una mirada nostálgica llevada al presente.

La colección ya está disponible en canales digitales y tiendas físicas en Chile

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