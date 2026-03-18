Club amateur inspiró nueva colección de de vestimenta urbana estilo retro
La campaña fue ambientada en un club de barrio de Manchester.
La campaña fue ambientada en un club de barrio de Manchester.
La estética del fútbol amateur volvió a instalarse en la moda urbana con una nueva colección inspirada en la vida de club de barrio y el diseño retro ligado al fútbol de los años 90 y 2000. La propuesta fue presentada como una lectura contemporánea de ese universo, con prendas que mezclan referencias deportivas y uso cotidiano.
La campaña fue ambientada en un club amateur de Manchester y buscó retratar la camaradería, los rituales y la identidad visual que rodean al fútbol fuera del alto rendimiento. Bajo ese enfoque, la colección apuesta por chaquetas, pantalones, camisas y polerones con siluetas relajadas, tonos neutros y una mirada nostálgica llevada al presente.
La colección ya está disponible en canales digitales y tiendas físicas en Chile.