Con Luis Díaz y James a la cabeza: Colombia anunció su nómina para el Mundial

Colombia anunció este lunes la lista de 26 convocados para el Mundial de Norteamérica 2026 con Luis Díaz y James Rodríguez como las principales caras de los dirigidos por Néstor Lorenzo.

El delantero de Bayern Múnich llegará como la gran figura del combinado cafetero tras una deslumbrante temporada en Europa, en la cual conquistó la Bundesliga y la DFB Pokal (Copa de Alemania), además de llegar a la semifinal de Champions League, siendo eliminado por PSG en una de las mejores series en la historia del certamen.

Por otro lado, el mediocampista fue llamado pese a su baja etapa en Minnesota United de la MLS estadounidense.

Pese a ello, será el encargado de manejar las riendas de su selección por tercera vez en una Copa del Mundo, tras un espectacular torneo en Brasil 2014 donde consiguió la Bota de Oro tras marcar seis goles y la decepcionante eliminación en octavos de final ante Inglaterra en Rusia 2018.

Díaz y Rodríguez serán acompañados de nombres como Richard Ríos, Jhon Arias y Daniel Muñoz.

Los "Cafeteros" disputarán dos amistosos de preparación ante Costa Rica y Jordania el 1 y 7 de junio.

En cuanto al Mundial, Colombia formará parte del Grupo K y debutará contra Uzbekistán el 17 de junio en Ciudad de México, posteriormente jugará ante RD Congo el 23 en Guadalajara y finalmente se medirá contra Portugal el 27 en Miami.

La lista de Colombia:

Arqueros

Álvaro Montero (Vélez Sarsfield-ARG)

Camilo Vargas (Atlas FC-MEX)

David Ospina (Atlético Nacional-COL)

Defensas

Daniel Muñoz (Crystal Palace-ING)

Davinson Sánchez (Galatasaray-TUR)

Deiver Machado (FC Nantes-FRA)

Jhon Lucumí (Bologna-ITA)

Johan Mojica (RCD Mallorca-ESP)

Santiago Arias (Independiente-ARG)

Yerry Mina (Cagliari-ITA)

Willer Ditta (Cruz Azul-MEX)

Mediocampistas

Gustavo Puerta (Racing de Santander-ESP)

James Rodríguez (Minnesota United-EE.UU)

Jaminton Campaz (Rosario Central-ARG)

Jefferson Lerma (Crystal Palace-ING)

Jhon Arias (Palmeiras-BRA)

Jorge Carrascal (Flamengo-BRA)

Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense-BRA)

Juan Fernando Quintero (River Plate-ARG)

Kevin Castaño (River Plate-ARG)

Richard Ríos (Benfica-POR)

Delanteros