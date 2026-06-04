Costa de Marfil sorprendió de visita a Francia y ganó en su último duelo previo al Mundial

La selección francesa tuvo un amargo primer partido de despedida ante su gente pensando en el Mundial 2026, pues Costa de Marfil se impuso en Nantes por 2-1, siendo un positivo pero rápido cierre para los amistosos del equipo africano.

El encuentro inició con sonrisas para "les bleus", pues el DT Didier Deschamps fue homenajeado con una ovación al minuto 7 y el equipo abrió la cuenta justo antes del descanso gracias a Rayan Cherki.

La escuadra gala realizó múltiples cambios en el entretiempo, incluyendo a Kylian Mbappé, quien vio desde la banca el veloz empate de Guéla Doué en el complemento (53').

Francia, con el arquero Mike Maignan como el único en jugar todo el partido, acabó por cosechar una derrota al recibir el segundo gol marfileño, obra de Amad Diallo al minuto 84.

El campeón de Rusia 2018 y finalista en Catar 2022 tendrá su despedida como tal el lunes 8 de junio, con su amistoso ante Irlanda del Norte en Lille. Tras aquel duelo la selección francesa viajará a Norteamérica para jugar la Copa.

En cuanto a Costa de Marfil, este fue su único duelo de fecha FIFA previa a la cita planetaria. Ahora solo le resta alistar el debut por el Grupo E ante Ecuador el domingo 14 de junio a las 19:00 horas (23:00 GMT).