Cristiano Ronaldo Júnior brilló con doblete en triunfo de Portugal sub 16

El extremo de 15 años Cristiano Ronaldo Júnior, hijo mayor de Cristiano Ronaldo, fue la gran figura de la selección sub 16 de Portugal al anotar un doblete en la victoria por 3-0 sobre Grecia, en el Torneo de Desarrollo de la UEFA disputado en Bragança.

El jugador, inscrito en la convocatoria como Cristiano dos Santos, abrió la cuenta de cabeza a los cinco minutos y luego marcó el segundo a los 52', tras aprovechar un error del portero griego. El 3-0 definitivo fue obra del canterano de Benfica Gonçalo Silva cerca del final del encuentro.

El torneo se disputa en el norte de Portugal y también cuenta con la participación de Italia y República Checa. Esta fue la tercera convocatoria de "Cristianinho" con la sub 16 lusa, categoría con la que ya ganó el Torneo Internacional del Algarve y la Copa de las Federaciones, mientras continúa su formación en las inferiores de Al Nassr, club donde juega su padre.