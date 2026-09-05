Croacia anunció la continuidad de Luka Modric en su selección

El experimentado futbolista croata Luka Modric decidió continuar en la selección de su país para disputar los partidos de la Nations League, según anunció este sábado la Federación Croata de Fútbol (HNS).

Modric, próximo a cumplir 41 años este 9 de septiembre, "ha confirmado al entrenador Slaven Bilic y al presidente de la HNS Marijan Kustić su disponibilidad", mostrándose "listo para continuar su fascinante carrera internacional".

Tras la eliminación de Croacia ante Portugal en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 el pasado 2 de julio, se barajó la posibilidad del adiós del volante a los "ajedrezados" después de cinco participaciones en la máxima competición por países. Sin embargo, el exReal Madrid decidió prolongar su carrera con su combinado nacional.

El técnico Bilic expresó su satisfacción por la decisión del jugador de disputar la Liga de Naciones: "La decisión de Luka me hace extremadamente feliz. Todos somos conscientes de lo que aporta a Croacia, tanto dentro como fuera del campo. Estoy deseando volver a trabajar con él después de catorce años. Ambos compartimos una fuerte ambición de mantener a Croacia como un equipo de élite y exitoso, codo a codo con los mejores equipos del mundo".

El actual jugador de AC Milan ha liderado la etapa más brillante en la historia de la selección croata, con el subcampeonato del Mundial de 2018, el tercer puesto en 2022 y la final de la Nations League de 2023

Con este anuncio, y a la espera de no tener contratiempos, Modric estará junto a Croacia en el debut en la Liga de Naciones contra República Checa el próximo 26 septiembre y tres días después ante España; ambos duelos de visita.

Luego, Croacia recibirá a Inglaterra y España los días 3 y 6 de octubre, respectivamente, para completar la fase grupal del torneo en noviembre.