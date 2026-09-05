Peregrinación PS por Santiago trasladará restos de Camilo Escalona al exCongreso Nacional

Los restos del secretario general del PS e histórico militante Camilo Escalona serán trasladados esta jornada al exCongreso Nacional a través de una peregrinación a pie por las calles de Santiago.

El político de 71 años falleció el viernes en la Clínica Indisa de Providencia, donde se encontraba internado en coma inducido a raíz de un complicado cáncer de próstata.

Tras ello, durante esta mañana, el Partido Socialista celebra homenajes en su sede ubicada en calle París 873. Posteriormente, al mediodía, trasladará el cuerpo del dirigente en una comitiva que transitará por las calles de la capital hasta el exCongreso.

El féretro será velado allí durante el resto de este sábado, mientras que el entierro se realizará en el Cementerio General este domingo.

Condolencias desde el FA hasta la UDI: "Fue un aporte a su país"

La partida de Escalona ha generado una ola de respeto que ha cruzado todas las veredas políticas, desde el Frente Amplio (FA) hasta la UDI.

"Se su trayectoria en el PS y más, de décadas de militancia, pueden hablar sobre todo las juventudes socialistas que fueron apoyadas por él hasta el último minuto", expresó la exministra de la Mujer Antonia Orellana.

"Yo, como militante del FA, puedo decir que él siempre tuvo una actitud muy generosa, pudiendo haber estado enojado con el FA y que, como exministra, puedo decir también que siempre apoyó irrestrictamente al Gobierno del Presidente Boric y por eso estoy acá para presentarle mis respetos", aseveró.

Desde la UDI, el diputado Jorge Alessandri, presidente de la Cámara, indicó que "inmediatamente ayer nos comunicamos con la familia, pusimos a su disposición el Salón de Honor del Congreso en Santiago para que fuera velado el cuerpo".

"Le mandamos las condolencias a su familia y también al PS. Fue un presidente del Senado, un exdiputado, una persona que aportó al diálogo, que estaba siempre abierto a unas conversaciones muy fructíferas para Chile y que se fue demasiado joven. 71 años en los tiempos de hoy es una persona que se va demasiado joven y fue un aporte a su país", subrayó el parlamentario gremialista.