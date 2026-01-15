Darío Osorio encamina su renovación con Midtjylland hasta 2029

El seleccionado chileno Darío Osorio está muy cerca de extender su contrato con Midtjylland hasta 2029.

Según el medio danés Bold, el atacante chileno tiene conversaciones avanzadas con el cuadro de Dinamarca para extender su contrato que finaliza en 2028.

En el equipo ven difícil que el talentoso jugador no sea vendido a otra liga, debido al interés de grandes equipos europeos, pero quieren sacar el mayor rédito de esa posible venta.

La idea de los lobos es actualizar el vínculo con el nacional para que finalice en 2029, tal como hicieron con sus compañeros de ataque Aral Simsir y Franculino, otros de los buenos proyectos del club escandinavo.

En la presente temporada, el formado en Universidad de Chile registra seis goles y ocho asistencias en 29 partidos disputados entre todas las competiciones.