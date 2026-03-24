Decenas de detenidos en República Checa por presunto arreglo de apuestas en el fútbol

Decenas de personas fueron detenidas este martes en República Checa por sospecha de haber participado en un esquema de arreglo de apuestas y manipulación de partidos en encuentros de la primera división y de categorías juveniles, en medio de una de las mayores operaciones contra la corrupción en el deporte de ese país.

Según detallaron autoridades del fútbol checo, la intervención comenzó durante la mañana y fue presentada como una acción de gran envergadura, impulsada a partir del trabajo conjunto entre la federación y la policía. El caso se concentra especialmente en Moravia, en la zona oriental del país, donde estaría radicado casi todo el foco de la investigación.

El presidente de la Federación Checa de Fútbol, David Trunda, afirmó que la Comisión de Ética abrirá procedimientos contra más de 40 personas, entre jugadores, directivos, árbitros y clubes. La investigación alcanza a equipos desde la primera hasta la cuarta división, además de las ligas juveniles.

Por su parte, la Fiscalía de Olomouc confirmó que durante la redada fueron arrestadas varias decenas de sospechosos y que también se realizaron registros en viviendas y otros recintos. En el operativo participaron detectives de la oficina contra el crimen organizado junto con agentes de la policía regional.

De acuerdo a reportes de la prensa local, la operación se venía preparando desde hace tres años y también contaría con cooperación internacional. El caso golpea con fuerza al fútbol checo, que quedó enfrentado a una investigación de gran escala por presuntas prácticas corruptas vinculadas a apuestas deportivas.