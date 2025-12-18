¿Directo al Puskás 2026? Golazo de mitad de cancha abrió la final de la Copa Arabe

La Copa Arabe 2025 se define con el choque entre Jordania y Marruecos en Lusail, Catar; que arrancó nada menos que con un descomunal golazo desde la mitad de la cancha.

Corrían apenas tres minutos y medio de juego cuando el marroquí Oussama Tannane vio adelantado al arquero jordano Yazeed Abulaila. Sin dudar, remató desde su propio terreno y mandó el balón directo a la red.

Pese al llamativo "gol de camarín", candidateado inmediatamente por varios para la edición 2026 del Premio Puskás, la final se fue al alargue tras un 2-2 en el tiempo regular.

- Revisa el golazo: