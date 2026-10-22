DT de Alexis y polémica situación: "No podemos cambiar por hacer jugar al famoso"

Philippe Eullaffroy, técnico de CF Montreal, habló ante los medios tras la derrota ante Forge FC en la final del Campeonato Canadiense y explicó el papelón que sufrió Alexis Sánchez, quien calentó todo el partido y no alcanzó a entrenar a la tanda de penales.

"Si la cuestión es con respecto a Alexis, intenté ser creativo y ver cómo podía hacerlo entrar. No simplemente para hacerlo entrar, sino para que pudiera marcar la diferencia. Con 10 contra 11 fue un poco más difícil", sostuvo el adiestrador, en referencia a la expulsión del defensa Brayan Vera a los 54 minutos.

"Fue una decisión difícil de tomar, de hacer entrar uno por el otro. ¿Puede que yo hubiera podido tomarla? ¿Puede que eso hubiera funcionado? Nunca lo sabremos. Cuando estamos a 10 contra 11, necesitamos un poco más de apoyo en el campo. Pensé que era la mejor forma de mantener a Prince (Owusu) hasta el final, que aún tenía energía", añadió el DT.

Además, agregó una polémica frase: "Jugador famoso o no, intentamos ver qué puede ofrecer en el campo. Estamos a 10 contra 11. No podemos cambiar todo solo para divertirnos y hacer jugar al jugador famoso. Es mi responsabilidad".

CF Montrea, que también está en el último lugar de la Conferencia Este de la MLS, jugará su próximo partido este sábado, a las 14:30 horas (17:30 GMT), ante Nashville SC.