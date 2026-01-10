Egipto superó a Costa de Marfil y se citó con Senegal en las semifinales de la Copa Africana

La selección de Egipto consiguió asegurar este sábado su paso a las semifinales en la Copa Africana de Naciones tras derrotar por 3-2 al campeón defensor Costa de Marfil en el Estadio Adrar de Marruecos, citándose con Senegal en la siguiente instancia.

El trámite del cotejo mostró a un cuadro marfileño dueño de la posesión de balón, pero incapaz de contener la destreza rival. De ahí que Omar Marmoush (4') abrió la cuenta para que después Rami Rabia duplicase las diferencias (32') antes del autogol de Ahmed Fatouh (40') que dio el descuento.

De cara al complemento, la pegada del talentoso Mohamed Salah (52') sirvió como inspiración para ampliar y sostener la ventaja a 3-1.

Con esto, el elenco adiestrado por Hossam Hassan no pasó zozobras hasta el segundo descuento que consiguió Guéla Doué (73') en la recta final.

Con esta victoria, Egipto mantuvo firme su candidatura para alcanzar un nuevo título continental y animará ante Senegal una reedición de la final de 2022. El que avance, se medirá contra el vencedor entre Marruecos y Nigeria.