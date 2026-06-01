El anfitrión Canadá sumó confianza de cara al Mundial con triunfo sobre Uzbekistán

Canadá, uno de los anfitriones de la Copa del Mundo 2026, sumó confianza en su preparación para el torneo con un triunfo por 2-0 sobre otra selección mundialista, Uzbekistán, este lunes en Edmonton.

La escuadra dirigida por Jesse Marsch se encontró con la resistencia de la escuadra asiática, pero pudo resolver el compromiso en la segunda parte.

La apertura de la cuenta fue con un derechazo rasante de Jonathan Osorio, con asistencia de Tani Oluwaseyi (58').

Y el gol de la tranquilidad fue justo al final, con gran jugada colectiva y mejor definición de Jayden Nelson, quien remató de primera, sutilmente con el borde interno de la diestra, para el 2-0 final (90+1').

Canadá, que jugará en el Grupo B y enfrentará a Bosnia y Herzegovina, Catar y Suiza, tendrá su último apronte el viernes, a 19:30 horas (23:30 GMT), ante la selección de Irlanda.

Uzbekistán, por su parte, jugará en el Mundial en el Grupo K, ante Portugal, RD del Congo y Colombia, y su amistoso final será ante Países Bajos, el lunes 8 de junio, a las 14:45 horas (18:45 GMT).