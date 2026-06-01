Hacienda pide autorización para aumentar la deuda pública en 6.200 millones de dólares

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, firmó este lunes por la noche un proyecto de ley para aumentar la deuda pública en 6.200 millones de dólares y expuso que la medida responde al déficit fiscal mayor al proyectado inicialmente.

Según trascendió tras una reunión con parlamentarios oficialistas en el Palacio de Cerro Castillo, el secretario de Estado les manifestó su pesar al suscribir la iniciativa: "Esto es lo que más me ha dolido firmar".

La decisión contradice el objetivo central de su gestión de reducir la carga financiera del Estado y se explicó que se tomó debido a que el Presupuesto actual no alcanzaría para cubrir los compromisos fiscales hasta fin de año.

"Efectivamente, para el ministro Quiroz fue difícil firmar este proyecto, porque significa poder aumentar la deuda", señaló la jefa de la bancada de diputados de la UDI, Flor Weisse, quien detalló que el déficit, originalmente estimado en 1,6% del PIB, se sitúa actualmente entre el 2,4% y 2,7%.

"Las condiciones ameritan un aumento de deuda y este proyecto es necesario. Si no hubiesen habido esas otras medidas de contención del gasto, probablemente hubiese tenido que ser por un monto mucho mayor", agregó la parlamentaria.

Por su parte, en un punto de prensa, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, el diputado republicano Agustín Romero, calificó la decisión de expandir la deuda pública como una medida "dolorosa" pero necesaria ante las actuales presiones de gasto que enfrenta el país.

"Es un traspié para Chile, no para el Gobierno", afirmó el legislador, explicando que la administración ha trabajado en "apretar el cinturón al Estado" eliminando "gastos superfluos".

Según Romero, el propio José Antonio Kast le manifestó en privado lo difícil de esta decisión: "Conversé con el Presidente y me dijo que esto es muy doloroso. El ministro de Hacienda tampoco estaba para nada cómodo, porque no es algo que se quiera hacer".

En cuanto al avance del proyecto, Romero adelantó que la iniciativa ingresará por la Cámara de Diputadas y Diputados y será remitida a la Comisión de Hacienda, al tiempo que expresó su intención de tramitar la medida con "celeridad", posiblemente iniciando la discusión este mismo miércoles, supeditado al ingreso formal del proyecto y la coordinación con los comités parlamentarios.

"Es importante que esto quede resuelto lo antes posible para asumir estos créditos con prontitud", remarcó el republicano.