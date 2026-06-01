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Tópicos: Deportes | Tenis | Alejandro Tabilo

Tabilo cayó ante Auger-Aliassime y se despidió en octavos de Roland Garros

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El tenista nacional no pudo ante la solidez del canadiense.

Tabilo cayó ante Auger-Aliassime y se despidió en octavos de Roland Garros
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El tenista nacional Alejandro Tabilo (36° del ATP) finalizó su histórica participación en Roland Garros luego de caer inapelablemente ante el canadiense Félix Auger-Aliassime (6°) en los octavos de final por parciales de 6-3, 7-5 y 6-1.

Más información en instantes.

 

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