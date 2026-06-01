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Tabilo cayó ante Auger-Aliassime y se despidió en octavos de Roland Garros
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El tenista nacional no pudo ante la solidez del canadiense.
El tenista nacional no pudo ante la solidez del canadiense.
El tenista nacional Alejandro Tabilo (36° del ATP) finalizó su histórica participación en Roland Garros luego de caer inapelablemente ante el canadiense Félix Auger-Aliassime (6°) en los octavos de final por parciales de 6-3, 7-5 y 6-1.
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