El chat que destapó el infierno: Cómo descubrieron los abusos de un entrenador de menores en España

Un juzgado de Málaga decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza para el entrenador de fútbol base español de 55 años, cuya identidad se mantiene en reserva, acusado de abusar sexualmente de varios menores pertenecientes a un club local. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía informó este jueves la medida cautelar tras la detención realizada por la Policía Nacional.

El imputado enfrentó cargos como supuesto autor de dos delitos de agresión sexual y otros de provocación sexual hacia tres alumnos menores de edad. Mientras el técnico se acogió a su derecho a no declarar ante el juez de guardia, uno de los niños afectados prestó su testimonio para avanzar en la instrucción que lidera la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 4 de Málaga.

La investigación comenzó cuando los progenitores de una de las víctimas descubrieron conversaciones por mensajería instantánea entre su hijo y el preparador. Los mensajes, descritos por las autoridades en Málaga como "muy afectivos", excedieron la relación deportiva y permitieron detectar a otros dos compañeros de equipo que también sufrieron vejámenes por parte del sujeto.

Agentes del Grupo de Menores de la comisaría provincial identificaron que uno de los menores sufrió agresión y provocación sexual mediante la exhibición de material pornográfico. Por su parte, la directiva de Club Deportivo Conejito de Málaga aseguró que ningún miembro de la junta ni del cuerpo técnico conoció los hechos que hoy investiga la justicia en Andalucía.

La causa quedó en manos de la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del tribunal malagueño. La justicia de España continuará con las diligencias para determinar la calificación definitiva de los delitos, mientras el detenido permanece en un recinto penitenciario a la espera del desarrollo del proceso judicial.